9月7日に投票が行われる三重県議会議員補欠選挙の桑名市・桑名郡選挙区は、現職議員の死去により、欠員2で実施されることになりました。桑名市・桑名郡選挙区の補欠選挙は、欠員1で予定されていましたが8月9日に現職の三谷哲央氏が死去したことで欠員が2となりました。12日、県議会議長から県の選挙管理委員会に欠員の通知があり、補欠選挙は欠員2で実施されることが決まりました。県議会議員の補欠選挙は8月29日に告示、三重県知