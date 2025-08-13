完熟桃と抹茶のかき氷（画像提供：大澤屋） 渋川市の伊香保温泉石段街に店舗を構える「伊香保抹茶３６５」は、夏限定の商品として「完熟桃と抹茶のかき氷」を販売しています。 伊香保抹茶３６５では、去年１２月に温泉旅館をリノベーションした複合施設「ＩＫＡＨＯＨＯＵＳＥ（イカホ ハウス）１６６」の１階で、抹茶と和のスイーツを扱っています。 「８月だけの限定かき氷」として販売されているこの商品