ＥＧシェアで利用されるＳＵＢＡＲＵのＥＶ「ソルテラ」 群馬県は、より多くの人に電気自動車（ＥＶ）を利用してもらおうと、８月中は平日も一般向けにEV公用車を開放しています。 県では２０２３年から、県や市町村のEVを平日は公用車として利用し、土日祝日は県民や観光客向けに貸し出す実証実験を実施しています。 現在では、県内５カ所にＳＵＢＡＲＵのＥＶ「ソルテラ」あわせて２０台を配置しています。 県では今月