◆米大リーグオリオールズ０―１マリナーズ（１２日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）マリナーズのＣ・ローリー捕手が１２日（日本時間１３日）、敵地のオリオールズ戦に「２番・捕手」でスタメン出場。４打数無安打に終わり本塁打は４５本で変わらず、今季自己最長タイの４戦連発はならなかった。捕手によるＭＬＢ最多本塁打は２１年にＳ・ペレス（ロイヤルズ）が記録した４８本。７