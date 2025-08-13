大会第８日の１３日、第１試合で京都国際（京都）は健大高崎（群馬）との初戦に臨んだ。アルプス席には、全国制覇した昨夏に３年生だった野球部ＯＢらも駆けつけた。その中には、部員でつくる応援団の団長を務めた山本新之助さん（１９）もいて、連覇を狙う後輩に２年連続で熱い声援を送った。１年前の初優勝を振り返り、「裏方として頑張ってきたのが報われた」と感謝。今年の応援団を優しく見守り、「まだまだですね。プレー