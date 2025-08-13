静岡県伊東市の田久保真紀市長は13日、自身の学歴問題に関する市議会百条委員会で、市広報誌に大学卒業と紹介された経緯について「編さんした権限が誰にあったのかは百条委が調査することなので、答えは差し控える」と述べた。