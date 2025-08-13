フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１３日、日本マクドナルドが玩具付きのセットメニュー「ハッピーセット」の購入者にトレーディングカード「ポケモンカード」を配布したキャンペーンで、転売目的の大量購入や食品の廃棄があったと１２日までに明らかにし販売個数の制限などの対策を講じていたが、防ぎきれず「対応が不十分だった」と謝罪したことを報じた。９〜１１日の３日間限定でセッ