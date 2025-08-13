「全国高校野球選手権・２回戦、京都国際６−３健大高崎」（１３日、甲子園球場）健大高崎が逆転で初戦敗退。プロ注目のエース・石垣元気投手がスピードガン導入後、最速タイとなる１５５キロを計測したが、打線の反撃を呼ぶことはできなかった。健大高崎は２点を追う三回、２死満塁から暴投と２点二塁打で試合をひっくり返した。だが直後に逆転を許すと、以降は無得点に封じられた。自慢の投手陣も２桁１０安打を浴びて６点