田沼派の老中として活躍するも、田沼意次（渡辺謙）の失脚に巻き込まれてしまった水野忠友（小松和重）。果たして彼はどんな人物で、どんな生涯をたどったのでしょうか。今回は水野忠友について紹介したいと思います。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の予習にお役立てください。※あわせて読みたい記事↓大河「べらぼう」田沼意次の側近・三浦庄司（原田泰造）の栄光と、後に訪れる転落の生涯…大河「べらぼう」寛政