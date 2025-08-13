「全国高校野球選手権・２回戦、京都国際６−３健大高崎」（１３日、甲子園球場）夏連覇を目指す京都国際が健大高崎を破り初戦を突破。史上初、前年の春夏優勝校対決を制した。京都国際は初回、２点を先行。三回に逆転を許したが、すぐさま２死からの連続タイムリーで試合をひっくり返した。以降は好投手を擁する健大高崎投手陣から２桁１０安打を放つなど、効果的に得点を積み重ねた。投げてはエース・西村が四回以降は無