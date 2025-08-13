南シナ海で中国の艦船同士が衝突した/Philippine Coast Guard（ＣＮＮ）中国人民解放軍海軍の軍艦と中国海警局の巡視船が高速で衝突した瞬間の映像が、このほど公開された。今回の衝突が発生したのは、中国の巡視船が南シナ海でフィリピン沿岸警備隊の巡視船を追跡していた時のこと。この際、中国の巡視船は突然、中国海軍の艦艇に突っ込んだ。中国政府は、中国の艦船はいずれも合法的に行動していたと述べ、衝突には一切触れなか