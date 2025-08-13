【新華社貴陽8月13日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州黎平県の黄崗侗寨でこのほど、年に1度の伝統行事「喊天節」が開かれ、多くの観光客や写真愛好家が集まった。祭りは午前、民族楽器「蘆笙（ろしょう）」の音色と共に開幕。盛装した住民が集落の門で来訪者を迎え、路上で歌い、酒を振る舞ってもてなし、観光客は五穀豊穣を祈る儀式を熱心に撮影していた。続いて無形文化財の伝承者が合唱団を率