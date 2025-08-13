新潟県魚沼市に住む60代の男性が、アメリカ企業の職員を名乗る男から「以前投資をしたお金が増えている。専用のアプリに資金を入れておかないと口座凍結される可能性がある」などと言われ、136万円をだまし取られる被害がありました。警察は特殊詐欺事件として捜査しています。詐欺被害に遭ったのは魚沼市に住む60代の男性です。7月11日頃、男性のスマートフォンにアメリカ企業の職員を名乗る男から「以前投資をしたお金が増