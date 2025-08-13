気象庁によると、霧島連山の新燃岳で１３日午前１時に発生した噴火が、午前９時現在も継続し、連続噴火となっています。この連続噴火で、噴煙は最高で火口から５００ｍの高さまで上がりました。少量の噴煙が北西に流れています。新燃岳降灰予報（定時） 新燃岳は、噴火警戒レベル３の「入山規制」が継続中で、気象庁は火口からおおむね２キロの範囲で火砕流に、おおむね３キロの範囲で大きな噴石に警戒を呼びかけています。 新燃