記録的な大雨の影響で霧島市の一部地域で8日から続いていた断水はきょう午前5時40分にすべて解消されました。 復旧直後は配管内に残った鉄さびなどの影響で、色のついた水が出る場合があります。 霧島市はしばらく水を流しても濁りが解消されない場合は、市の水道工務課に連絡するよう呼びかけています。 霧島市水道工務課:0995-42-3501 一方、姶良市ではおよそ1万5900戸で断水が続いています。このうち木場・堂山・山花地域