相手に合ったことばや伝え方を選べると、相手が「その気になって動き出す」話し方ができるようになる（写真：zon／PIXTA）上司に企画を説明するときとか、あるいは大勢の人に向けてプレゼンをするときなど――。他にもいろいろあるだろうが、どうあれビジネスパーソンとして生きていくうえで、「人前で話すこと」は避けられない。『わかりやすさよりも大切な話し方』（横山信弘著、東洋経済新報社）の著者も、その点を指摘している