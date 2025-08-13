13日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台後半で取引された。午前10時現在は前日比46銭円高ドル安の1ドル＝147円80〜81銭。ユーロは34銭円安ユーロ高の1ユーロ＝172円62〜66銭。前日発表の7月の米消費者物価指数（CPI）で前年同月比上昇率が市場予想を下回り、米連邦準備制度理事会（FRB）が9月にも利下げに踏み切るとの観測が拡大した。日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが進んだ。12日の東京株式市