イランのペゼシュキアン大統領は「厳しく、想像を絶する水危機に直面している。解決策があるなら、誰でも名乗り出てほしい。残念ながら、水を止める以外に選択肢はない」と語った。 イランでは５年連続の干ばつに見舞われており、主要なダムの水量が記録的な低水準にある。政府は節水を呼びかけ、断水も実施されているが、根本的な解決にはなっていない。 MINKABU PRESS