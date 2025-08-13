東京時間10:22現在 ＮＹ原油先物SEP 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝63.07（-0.10-0.16%） NY市場で反落となったNY原油。IEA月報などを前にした売りが出た。時間外でも小幅続落。