東京時間10:22現在 東京金先物JUN 26月限（TOCOM） 1グラム＝16055.00（-47.00-0.29%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3397.60（-1.40-0.04%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で続落となり東京金も軟調