ザスパ群馬は13日、FW小野関虎之介が福山シティFC(中国リーグ)に期限付き移籍することを発表した。小野関はクラブを通じ、「この度福山シティFCに期限付き移籍をする事になりました。この決断が自分にとって、そしてクラブにとってプラスになるよう全力で頑張ります。そして群馬のサポーターの方々へ、いつも熱い応援本当にありがとうございます。自分がピッチに立った時の歓声や声援はとても心が震えました。嬉しい時、苦しい