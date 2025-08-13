SMNがマスターライセンスを保有するキャラクター「PostPet」の文具・雑貨がサンスター文具より発売される。サンスター文具より発売される「PostPet」文具雑貨シリーズは、メモ帳やシール、キーホルダーなど全13種の「PostPet」を日常で感じることができる多種多様なグッズが展開される。「PostPet」 文具雑貨シリーズのアイテム(全13種)は、メモA6・CD-ROM風メモ・ダイカットミニレターセット・フレークシール・ダイカットクリアフ