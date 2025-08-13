エクサウィザーズはストップ高。１２日取引終了後に４～６月期連結決算を発表。売上高が２４億４６００万円（前年同期比１５．９％増）だったほか、営業損益が１億４４００万円の黒字（前年同期２億８９００万円の赤字）に転換して着地しており、これを好感した買いが集まっている。 ＡＩプロダクト事業でサービスの利用数が増加したことが業績を押し上げた。人件費やシステム利用料、減価償却費の減少な