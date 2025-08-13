１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円８０銭前後と前日の午後５時時点に比べ４５銭程度のドル安・円高となっている。 １２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円８４銭前後と前日に比べ３０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日に発表された米７月消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想ほど加速せず、９月利下げ観測が強まったことから一時１