ヒラノテクシードが続伸している。１２日の取引終了後に９月中間期の連結営業利益予想を７億５０００万円から１０億円（前年同期比２．４％減）へ上方修正したことが好感されている。 売上高は従来予想の１６７億５０００万円（同３１．３％減）を据え置いたものの、一部案件において受注額の見直しが行われたことなどが利益を押し上げる。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高３３５億円（前期比３０．７％減）