サンウェルズは大幅安で６日ぶり反落。１２日取引終了後に４～６月期単独決算を発表。売上高は６６億５００万円（前年同期比５．９％増）だった一方、営業損益は５億７００万円の赤字（前年同期５億８４００万円の黒字）に転落した。施設の新規開設を進めたものの、それに伴う初期費用の発生で一時的に収益性が低下した。また、診療報酬の不正請求問題を巡る再発防止策の実行による運営体制の見直しも一時的な収益性低下に