健大高崎―京都国際3回裏京都国際2死二塁、猪股が中前に適時打を放つ。投手下重、捕手小堀＝甲子園全国高校野球選手権大会第8日は13日、甲子園球場で2回戦が行われ、昨夏日本一に輝いた京都国際が、今春の選抜大会4強の健大高崎（群馬）に6―3で勝って3回戦へ進んだ。京都国際は計10安打で得点を重ね、西村が被安打4で完投して初戦を突破した。第2試合は中越（新潟）と昨夏準優勝の関東第一（東東京）が対戦。