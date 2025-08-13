◆米大リーグレッズ６―１フィリーズ（１２日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が１２日（日本時間１３日）、敵地・レッズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、４打数無安打に終わって本塁打は出ず、２試合連発となる４３号は出なかった。ドジャース・大谷翔平投手（３１）と並んでリーグトップの４２本で足踏み。チームもレッズに１―６で完敗