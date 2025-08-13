全国各地で行われる夏の風物詩といえば「盆踊り」。岐阜県郡上市八幡町では、7月の中旬から9月の初めまで、30夜以上にかけて「郡上おどり（ぐじょうおどり）」が開催されています。お盆期間中には、4日間夜通しで踊りを楽しむ「徹夜おどり」も展開するのが特徴です。お囃子が翌朝までエンドレスで流れ続ける郡上おどりは、徳島県の「阿波踊り」、秋田県の「西馬音内盆踊り」と合わせて「日本三大盆踊り」と呼ばれ、2019年には