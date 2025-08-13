日本の陸上スプリント界に超新星が出現した。高2の清水空跳が7月のインターハイ100mで10秒00。これはU18の世界新記録で、日本歴代5位タイという快挙。スポーツライターの酒井政人さんは「まだ16歳で、伸びしろは十分ある。身長164cmでストライドは短いが、180〜190cm台がごろごろいる世界のスプリンターの仲間入りを果たす可能性がある。中学時代には重症筋無力症という難病に罹患したが、無事克服した」という――。写真提供＝共