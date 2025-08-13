リクルートが運営するじゃらんニュースは8月6日、「科学館・博物館」に関するアンケート調査を発表した。調査は2025年6月12日〜6月16日、47都道府県在住の小・中学生の子どもがいる20代〜50代1,057名を対象にインターネットで行われた。「じゃらん」子どもの学びになりそうな科学館・博物館ランキング○1位「国立科学博物館」(東京都)子どもの学びになりそうだと思う1位は東京都「国立科学博物館」が獲得した。1877年に創立された