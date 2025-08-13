お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が12日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。50代になりそろそろ始めようと思っていることを明かした。「50歳を過ぎて老いとの闘いじゃないですか？よく言う、顔にヒアルロン酸打ったりとかって手を出したら最後だと思ってて」と“美容医療”に対する思いを吐露。「1個何かを入れだしたらやり続けなきゃいけない。スタートするのが怖くて…でも