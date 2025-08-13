モデルでタレントのマギー（33）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んでいる。マギーは「こんな綺麗な滝と川、見たことない」と感激。「今年は背中見せるお洋服にハマってる！カナダから日焼けしてるからだいぶこんがりになってます」と、背中が大きく開いたトップスにスカートを合わせたファッションで、絶景を楽しむ様子を公開した。この投稿に「すごい綺麗！！アバターとか映画のシーンみ