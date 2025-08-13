夏の甲子園大会大会第８日の１３日、第１試合で健大高崎（群馬）は京都国際（京都）との初戦に臨んだ。健大高崎のアルプス席では、袴（はかま）姿の応援部員が選手にエールを送った。同校が２０１１年夏に春夏通じて初の甲子園出場を決めたことを機に創部した応援部。現在の部員は２４人で、この日は２、３年生１０人が袴を着用した。部長の浅野羽奏（わかな）（１７）さん（３年）は「入部する時には野球のルールも知らなか