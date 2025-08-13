ユネスコ青年親善大使として活動中のSEVENTEENが、またしても意義深い寄付を行った。【写真】SEVENTEEN、日本の居酒屋でほろ酔い!?所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、SEVENTEENは8月12日の「国際青少年デー」に合わせて実施された「JOOPITER presents：sacai x SEVENTEEN」チャリティーオークションの収益金25万ドル（約3700万円）をユネスコに寄付した。寄付金は、SEVENTEENとユネスコが共同で立ち上げた「世界青年