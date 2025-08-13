キャリアデザインセンターが運営する女の転職typeは8月6日、「夏季休暇」についての調査結果を発表した。調査は2025年6月26日〜7月7日、働く女性304名を対象にインターネットで行われた。○夏季休暇は何日ある?夏季休暇は何日ある?夏季休暇の有無と取得予定日数を聞いたところ、「取得しない・取得できない」31.3%が最も多い回答だった。取得する人の回答では「4〜5日」22.9%、「2〜3日」21.9%が多く、「1週間半程度」4.5%「2週間