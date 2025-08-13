歌手のG-DRAGON（本名クォン・ジヨン）と、YGエンターテインメント創業者で会長のヤン・ヒョンソク氏が、著作権法違反の疑いで警察の捜査を受けていることがわかった。【画像】G-DRAGON、日本人と熱愛？8月12日、現地警察によると、作曲家A氏が昨年11月、ソウル・麻浦（マポ）警察署に告訴状を提出したという。A氏は、自身が作曲した楽曲『G-DRAGON』をヤン氏らが無断で複製し、曲名を『My Age is 13』に変更したうえで、2009年に