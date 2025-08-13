´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê°Ê²¼¡¢Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ï8·î11Æü¡¢¥½¥¦¥ë¿·ÌçÏ©¡Ê¥·¥ó¥à¥ó¥í¡Ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼²ñ´Û¤Ç2025Ç¯ÅÙÂè4¼¡Íý»ö²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛK¥ê¡¼¥°Èþ¿Í¥Á¥¢¤ÎÂçÃÀ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢º£²ó¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶â³¤¡Ê¥­¥á¡Ë¡¦Î¶¿Î¡Ê¥è¥ó¥¤¥ó¡ËFC¡¦Ô³½£¡Ê¥Ñ¥¸¥å¡Ë¤ÎK¥ê¡¼¥°²ñ°÷²ÃÆþ¾µÇ§¡¢¤Þ¤¿·³ÉþÌ³Áª¼ê¤Î½êÂ°¥Á¡¼¥à°ÜÀÒ·Á¼°¤ò¡Ö´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡×¤«¤é¡Ö½Ð¾ìÆ±°Õ¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î°Æ·ï¤ò¿³µÄ¡¦µÄ·è¤·¤¿¡£¶â³¤¡¦Î¶¿Î¡¦Ô³½£¤ÎK¥ê¡¼¥°²ñ°÷²ÃÆþ¾µÇ§¶â³¤FC 2008