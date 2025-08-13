【新華社ウルムチ8月13日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市はこのところ、気温の高い日が続いている。市街地東部の水磨溝風景区は市民にとって最適な避暑地で、週末には水遊びや散策を楽しむ多くの家族連れでにぎわう。水磨溝は狭く長い峡谷と渓流からなる風景区で、大小の湧水が合流して川を作り、一年中絶えることなく流れ続けている。（記者/高羗）