杏林製薬が、全国で約300万人以上いると推定されている「慢性咳嗽(まんせいがいそう)」の影響や原因、咳過敏症の重要性について解説している。長引く咳は仕事や日常生活でストレスを感じる場面も「咳嗽(がいそう)」とは専門用語で、咳のことを指す。同社によると、咳は、体内から異物やウイルス・細菌などを出すための重要な反射だが、多くは風邪などの感染症が原因で3〜8週間以内に治まることが多いという。しかし、8週間以上長引