お笑いタレントのヒコロヒー（35）が、11日に放送されたテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（月曜午後11時45分）に出演。先輩芸人の一面について「すごく嫌い」と本人を前に明言した。この日、同番組ではお笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（48）について「クロちゃんを知ろう」というタイトルで深堀りする企画を放送した。冒頭のトークで、クロちゃんと同じ事務所の後輩でもあるヒコロヒーは「同じ事務所の先輩で、“クレバ