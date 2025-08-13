チャンピオンズリーグ（CL）予選・3回戦のセカンドレグ10試合が12日に行われた。今シーズンのCLは9月16日にリーグフェーズが開幕予定となっており、現時点では本大会に出場する29チームが確定済み。現在は残り7枠を争う予選が行われており、2回戦以降は国内リーグ王者が参加する『チャンピオンズパス』、複数の出場枠を持つ国内リーグで出場権を獲得したチームが参加する『リーグパス』と2つのフェーズに分かれて実施されてい