日本相撲協会は13日、元幕内・菀司（ようつかさ）の鈴木大司（すずき・だいし）さんが11日午前7時頃に亡くなったと発表した。51歳。葬儀は近親者のみで執り行ったという。三重県松阪市出身で日大卒業後に入間川部屋に入門。1996年初場所、幕下付け出しで初土俵を踏んだ。突き押しを得意にし、1998年夏場所で新十両。昇進を機に、しこ名を鈴木から（火ヘンに華）司に改めた。1999年夏場所で新入幕を果たし、幕内在位は5場