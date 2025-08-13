ジェイアール東海フードサービスは、新大阪駅「らーめんしおじ」で朝らーめんの販売を8月1日午前7時から開始した。塩らーめんと醤油らーめん（各780円、税込）を用意し、いずれもあっさりとした味わいで朝に食べやすくした。また朝らーめんの販売開始にあわせて、営業時間を朝7時からに変更する。場所はASTY新大阪 新幹線改札内、座席数は43席で営業時間は午前7時から午後10時まで（ラストオーダー午後9時半）。