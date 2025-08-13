ハワイアン航空は、福岡〜ホノルル線を11月19日をもって運休する。太平洋横断路線を再編し、需要の高いハワイ発着の国際線と国内線を強化する取り組みの一環。この他に、ホノルル〜ボストン線を11月19日、ホノルル〜ソウル/仁川線を11月21日をもって運休する。ハワイアン航空のジョー・スプレイグ最高経営責任者（CEO）は、「路線運休を巡る決断は常に難しいものです。これまであらゆる努力を尽くしてきたにもかかわらず、パンデミ