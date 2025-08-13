『モノクロの街の夜明けに』（岩波書店）平和について考えるきっかけとなる児童文学・YA（ヤングアダルト）小説の中から、おすすめの3冊を紹介します。『モノクロの街の夜明けに』（岩波書店）の主人公は、多くの人々が密告を強いられていた1980年代独裁政権下のルーマニア社会に生きる高校生。歴史上の事柄を題材に、物語を紡ぐ名手、ルータ・セぺティスさんによるYA小説です。翻訳者の野沢佳織さんにインタビューしました。（