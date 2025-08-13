詩人で作家の森崎和江さん＝１９９７年、福岡県宗像市１９４５年の敗戦によって帝国日本は崩壊し、東アジアは台湾割譲前の１８９５年と同じ国家配置に戻った。それまで帝国日本の統治空間だった台湾・朝鮮・南樺太・南洋諸島、そして満洲国や軍政地域などは、日本人にとって外国となり、約６６０万人が引き揚げを強いられた。それと入れ替わるように、日本に在住していた百数十万人が朝鮮・台湾・中国などの故地に帰ったと推計