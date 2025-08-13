『環境地政学』アドリアン・エステーヴ著中野佳裕訳文庫クセジュ１５４０円『大田昌秀沖縄の苦悶（くもん）を体現した学者政治家』野添文彬著中公新書１０７８円国家は何のためにあるか。国境を超えた問題には対処困難で、国内にも差別的な構造がある。国家の存在意義を問う２冊を取り上げる。（１）は気候変動という死活的テーマを従来の国際関係論が適切に論じられない現状を批判し、環境地政学という新たな