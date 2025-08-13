8月1日に発表された米雇用統計の結果を受け、FRBによる「早期利下げ再開」見込みが浮上したドル円相場。しかし、CPIやPPIなど、今週相次いで発表される米経済指標の結果によっては、その見方が変化する可能性がありそうです。マネックス証券チーフFXコンサルタント・吉田恒氏が、その理由と今週の予想される市場展開について解説します。8月12日〜18日の「FX投資戦略」ポイント＜ポイント＞・「雇用統計ショック」で約3円も米ドル