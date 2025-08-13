巨人の荒巻悠内野手が１３日、イースタン・楽天戦（Ｇタウン）の試合前練習から２軍に合流した。荒巻はルーキーながら３１試合に出場し、打率２割９分６厘。８月は代打での出場が続いていた。代わってエリエ・ヘルナンデス外野手が１軍に昇格する。６月８日に今季２度目の登録抹消をされており、約２か月ぶりの１軍となる。